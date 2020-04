Coronavirus, nasce il “quadrato di sicurezza” per le spiagge libere

Sabaudia – Marco Beoni, Presidente del Consorzio Mare Pontino Sabaudia che raggruppa tutti gli stabilimenti balneari del lungomare di Sabaudia, lancia la proposta di un kit da regalare ai bagnanti per delimitare in maniera autonoma sulle spiagge libere le distanze ed evitare il contagio del coronavirus.

“Il kit contiene quattro piccoli paletti da conficcare sulla sabbia a cui verranno legate tramite un piccolo cappio già predisposto delle corde colorate a formare un quadrato di cinque metri a lato, in modo da sviluppare uno spazio di venticinque metri quadri entro cui situare l’ombrellone, lettini e sdraie. Il successivo dovrà avere una distanza di un metro e ottanta e permettere così un corridoio di passaggio.

La distanza finale tra ogni ombrellone sarà così di oltre sei metri. Finito l’utilizzo il quadrato verrà rapidamente smontato e riposto nel suo involucro, pronto per il prossimo utilizzo in qualsiasi spiaggia.

Le spiagge libere potrebbero essere così autogestite dagli stessi bagnanti e sorvegliate da droni per rilevare il corretto utilizzo dei distanziamenti.

“Con questa proposta, ci sembra- prosegue – di affrontare nella maniera più corretta la problematica della fruizione in maniera sicura nelle spiagge libere. I bagnanti saranno perfettamente in grado di autogestirsi nel rispetto delle normative, tramite una soluzione gratuita e facilmente utilizzabile da tutti.

Il mare deve rimanere, come è sempre stato – conclude – una risorsa accessibile a chiunque e per qualsiasi tasca – conclude Marco Beoni- e l’utilizzo dei quadrati di sicurezza entro cui muoversi, potrebbero essere la soluzione più semplice ed efficace per il contrasto ai possibili contagi sulle spiagge.”