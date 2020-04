Covid-19, Chiesa apostolica in prima linea a Fiumicino

Fiumicino – La macchina della solidarietà non si ferma. Anche oggi, 25 Aprile la Chiesa Apostolica in Italia, in collaborazione con l’associazione Insieme con i disabili, non si è fermata.

In giornata è proseguita la consegna dei pacchi alle famiglie disagiate sul territorio di Fiumicino. “Solo questa settimana sono state aiutate più di 30 famiglie – afferma una nota della Chiesa apostolica – e cogliamo l’occasione per ringraziare l’area solidarietà Alitalia Onlus, la Sinergica S.r.l. e la SM solutions per il loro prezioso contributo non solo in questo periodo di emergenza”.