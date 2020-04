Fiumicino, l’attacco della Lega: “Montino a Capalbio, mentre la città è in quarantena”

Fiumicino – “Il sindaco Montino ormai c’ha abituato al suo ‘predicare bene e razzolare male’. Anche oggi mentre tutti sono chiusi in casa, in quarantena, in un 25 aprile surreale lui se ne sta beato a Capalbio a postare video mentre intona ‘Bella Ciao'” – così in una nota stampa Giuseppe Picciano (coordinatore della Lega Salvini-Fiumicino), Vincenzo D’Intino e Federica Poggio (consiglieri comunali della Lega-Salvini Fiumicino)

“Nessuna apparizione pubblica alle cerimonie di commemorazione, dove invia i fidati assessori. E nessun briciolo di buon senso e buon gusto.

Ride beato mentre la sua città è chiusa in casa chiedendosi cosa ne sarà del suo futuro, con le attività commerciali ferme, con migliaia di persone in difficoltà e senza più un lavoro e senza aver ancora presentato un serio programma fiscale per la fase 2. Nessun piano di agevolazioni fiscali e nessun aiuto alle aziende e alle famiglie in crisi. Ma tanto il caro Esterino un bel vitalizio ce l’ha e se lo gode, a Capalbio: lui è lui mentre gli altri…”.

