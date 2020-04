La Lega: “27 aprile, bene l’uscita del Grassi dal sistema Covid-19”

Fiumicino – “Mentre attendiamo di conoscerne i dettagli normativi e applicativi, esprimiamo la nostra soddisfazione per l’intenzione dichiarata dalla Commissione Sanità della Regione Lazio di programmare, a partire dal 27 Aprile, il progressivo rimodellamento della rete ospedaliera regionale per i pazienti Covid”.

Lo afferma una nota a firma di Monica Picca capogruppo Lega X municipio, Luca Mantuano consigliere lega X municipio,Vincenzo D’Intino capogruppo Lega comune di Fiumicino e Federica Poggio vicepresidente del consiglio comunale di Fiumicino.

“La decisione – spiega la nota – comporterà l’uscita del Presidio Ospedaliero del nostro Municipio dalla rete delle strutture impegnate e il suo ritorno alla normalità delle attività ordinarie, così importanti per i cittadini del X Municipio e di Fiumicino.

È grazie alla nostra costante azione di responsabilità, controllo e proposizione che questo risultato si è reso possibile. Siamo orgogliosi di quanto fatto fino ad ora dal personale ospedaliero nella fase I dell’emergenza. Adesso inizia una fase non meno impegnativa e importante, che seguiremo attentamente con iniziative e proposte anche nei confronti dei vertici della Asl Roma 3.

Già da lunedì saremo a lavoro, sia in Commissione Sanità alla Regione e in Consiglio Municipale, per affrontare con la stessa determinazione la pianificazione della fase II. Non è il momento di mollare, bisogna lavorare ancora con lucidità e attenzione”.