La proposta di FdI Formia ai tempi del Coronavirus: creare uno sportello antiraket e antiusura

Formia – Fdi Formia lancia una proposta a sostegno delle famiglie: la creazione di uno sportello antiraket e antiusura, che, in tempi di pandemia e con una crisi economica di cui si ignora la reale portata, potrebbe essere di aiuto a molte persone che, in questo momento storico si trovano in difficoltà e non sanno come uscirne.

“L’immane catastrofe sanitaria – sottolineano Giovanni Valerio e Stefano Di Russo, rispettivamente segretario e vicesegretario di FdI Formia – sta determinando una sovraesposizione debitoria di numerose famiglie ed imprenditori, con il rischio concreto che gli stessi possano ricorrere a prestiti usurari. Per noi di Fratelli d’Italia è necessario intervenire immediatamente, creando nel nostro territorio comunale uno sportello antiraket e antiusura, in grado di offrire un assistenza legale e psicologica, totalmente gratuita a tutti quei cittadini vittime di condotte estorsive e/o usurarie.

Tale presidio, ha il compito di sensibilizzare la cittadinanza e le imprese sul fenomeno dell’usura e operare nel quadro delle sfide poste dalla lotta al drammatico fenomeno delittuoso sempre più presente ed ampio nel nostro territorio.

La creazione dello sportello – proseguono da FdI – intende rinnovare il segnale, concreto e tangibile, dell’impegno delle istituzioni (forze dell’ordine e magistratura) da una parte e dei cittadini e imprenditori dall’altra per contrastare i fenomeni delinquenziali connessi più specificatamente ai reati di usura ed estorsione che si intrecciano con il sistema imprenditoriale ed economico, condizionando la libera convivenza civile in un momento drammatico come quello che sta vivendo la nostra nazione ed in particolare la nostra comunità.

Storicamente, anche nel nostro contesto territoriale, le denunce di atti estorsivi ed usurai rappresentano solo una parte dell’entità del fenomeno, stante il comportamento omertoso delle vittime a segnalare e denunciare, come evidenziato dai fatti di cronaca degli ultimi giorni.

L’intenzione – concludono da FdI Formia – è quella di creare un “luogo di ascolto” che, assicurando l’anonimato ed avvalendosi di figure professionali come psicologi, possa costituire un corridoio preferenziale tra i cittadini e le istituzioni che dia al contempo sostegno a commercianti, imprenditori che denunciano atteggiamenti criminali come quelli dell’estorsione e dell’usura.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia