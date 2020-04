L’evoluzione del gioco dagli inizi fino alle slot online

Il gioco è sempre stato occasione di aggregazione, divertimento e passatempo, fin dai tempi degli Egizi, che si ritiene facessero scommesse giocando con i dadi.

Nel corso dei secoli, il gioco ha vissuto inizialmente dei periodi bui ma poi periodi di estremo rilancio e si pensi, infatti, all’epoca del proibizionismo americano e allo sviluppo successivo di città di gioco come Las Vegas o Atlantic City.

Il casino di Venezia, inaugurato nel 1638, può essere considerato il primo casino in Europa, mentre le case da gioco nel continente iniziarono a diffondersi tra fine Settecento e inizio Ottocento. Oltreoceano, invece, la passione per i casinò inizia nel 1905, quando un gruppo di lavoratori delle ferrovie chiese al governo la costruzione di un luogo di svago. La prima casa da gioco negli Stati Uniti, però, fu costruita solo dopo qualche anno, nel 1941, con il nome di El Rancho Vegas.

Da quel momento in poi i giochi di casinò si sono diffusi ed evoluti sempre più fino ad arrivare alla creazione della prima slot machine, progettata da Charles Fey: un sistema meccanico automatizzato che simulava una partita di poker, con tre bobine e cinque simboli.

Senza dubbio i primi casinò prendono piede grazie al fascino dei tavoli da gioco e soprattutto della sua principale attrazione, la roulette, inizialmente nella sua versione ufficiale francese e successivamente anche nelle versioni americane ed europee con l’aggiunta del doppio zero.

Con il passare degli anni, però, nei casinò fisici si affermano sempre più le nuove slot machine, anticipate temporalmente dalla realizzazione delle prime tipologie di video poker.

La tendenza alla diffusione e alla preferenza del gioco alle slot si rafforza ulteriormentecon l’ingresso nel mondo dei giochi dei casino online, ovvero di sale da gioco virtuali che ripropongono la stessa offerta dei casino reali con il vantaggio, però, di poter giocare comodamente da casa senza alcun obbligo di orari d’ingresso o di dress code.

Se le slot machine rappresentano la principale scelta del giocatore di oggi, non è un caso, quindi, che i maggiori operatori sul mercato del gioco online investono in maniera concreta sul prodotto delle slot machine. Il casinò online di Sisal, ad esempio, conta nella sua offerta più di 400 slot machine, una selezione invidiabile e che viene aggiornata costantemente con l’inserimento delle novità del mercato slot.

Slot a tema cinema, slot con jackpot progressivi, slot con bonus, slot con più di 100 linee di gioco, sono davvero numerose le attrattive di gioco proposte nei vari casino online e in grado, ovviamente, di superare in tema di preferenzai giochi storici del passato come la roulette o il blackjack.