Minturno, Mimma Nuzza: “Puntare fortemente sul Polo Museale e sul teatro romano”

Minturno – Il coronavoris ha fermato quasi tutto, ma non la programmazione politica, che prova ad immaginare un futuro post covid-19. Nell’ambito dell’area culturale è prevista la valorizzazione del Polo Museale. Nel 2019 è stato stipulato un atto di valorizzazione dell’area archeologica di Minturnae, con il polo museale Lazio, la cui referente è la dottoressa Edith Gabrielli, con l’apporto, per la parte scenografica, dell’architetto Marina Cocognotti.

Da ricordare che l’amministrazione comunale di Minturno ha fatto parte del programma “Art City 2019” che ha ha visto ospiti tra gli altri, il musicista James Senese e l’attrice Claudia Gerini. L’assessore Mimma Nuzza si sta adoperando fattivamente affinché aumenti il peso specifico di Minturno nell’ambito del progetto nazionale, “Art City”.

E questa estate, sempre covid-19 permettendo, è certo che ricalcheranno il palcoscenico del teatro romano, situato sulla sponda destra del verde fiume di memoria dantesca, personaggi del calibro di coloro che lo hanno già fatto. Tanto per citarne qualcuno qualcuno Emma Grammatica, Gigi Proietti ed Arnoldo Foà.

Certo ci sarà da “ridisegnare” una stagione rispetto alle nuove disposizioni anti-coronavirus, ma puntare sulla cultura e sulle bellezze del territorio è forse la migliore medicina per curare l’intera società e, non ultimo, l’economia locale.

Mimma Nuzzo, è di origini campane ma ha trovato a Scauri di Minturno la sua metà. Ha tre figli meravigliosi e Michele, attualmente ambasciatore aggiunto ad Asmara in Eritrea, Daniele, il maggiore, un affermato avvocato ed Igino, giornalista professionista a Cosenza dove dirige un’agenzia di stampa.

Mimma è asse portante dell’amministrazione Stefanelli di cui condivide in toto la linea amministrativa. “Sono meno d’accordo sulla linea politica, visto il passaggio di Gerardo a Italia Viva di Renzi; ma delle dichiarazioni del sindaco sull’impegno amministrativo condivido tutto e concordo nell’aver realizzato l’80 per cento del programma.

Mi auguro – conclude – che l’apoptosi della pandemia, in atto, di covid-19 favorisca e permetta la realizzazione del restante 20% come – appunto – la riesumazione della stagione teatrale, non solo estiva, in quel del teatro romano dell’antica Minturnae”.

