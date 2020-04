Pomezia, un nuovo caso di coronavirus: sono 23 le persone positive

Pomezia – Salgono a 29 i cittadini guariti dal Covid-19 a Pomezia, mentre sono 23 quelli attualmente positivi, di cui 16 in isolamento domiciliare e 7 presso strutture sanitaria. Il nuovo caso comunicato dalla Asl è di una concittadina attualmente ricoverata. Sono 16 le persone sottoposte a sorveglianza domiciliare preventiva (non positivi).

“Oggi registriamo un nuovo caso – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – ma continua a salire il numero dei concittadini guariti. Un segnale di speranza che non deve però far abbassare la guardia. I controlli delle forze dell’ordine proseguono: tra ieri e oggi sono state effettuate 313 verifiche e 27 verbali. Auguro ancora a tutti i miei concittadini un buon 25 aprile da parte dell’intera Amministrazione comunale”.

