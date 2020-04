“Una riduzione dei costi permetterebbe ai cittadini delle Isole una vita migliore”

Gent.mo direttore dott. Angelo Perfetti ,

Leggendo un articolo da Voi pubblicato in data 14 Febbraio c.a. in merito ad un fondo speciale istituito nella Legge di bilancio di oltre 41 milioni per le isole minori vorrei esporre quanto segue :

L’articolo dice che ” il Governo riserva la massima attenzione alle isole minori ed istituisce un fondo per finanziare investimenti ed infrastrutture per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio. Il Governo è consapevole delle difficoltà quotidiane dei Sindaci e dei cittadini delle Isole Minori , questo quanto affermato dal Ministro Boccia.

Da abitante dell’isola d’Elba, mi permetto di dissentire su quella che sembra una valida soluzione alle problematiche dei nostri territori.

Un fondo di 41 milioni sarebbe buona cosa per alcune delle nostre isole se andasse a finanziare la costruzione di case popolari con affitti ad equo canone, considerata l’emergenza abitativa ripeto per alcune delle Isole Minori.

Altri tipi di investimento infrastrutturali non incrementerebbero posti di lavoro annuali, nè l’imprenditoria turistica, nè i servizi quali istruzione e sanità.

Usare quel fondo per coprire minori entrate tributarie nel bilancio dello Stato approvando una Legge per la riduzione dell’ imposta sul valore aggiunto , Iva, al 4% o al 7% come nelle isole internazionali, aiuterebbe i cittadini a coprire quel divario socioeconomico, quel mare, che c’è fra noi e il continente .

Una riduzione dei costi permetterebbe ai cittadini delle Isole una giusta equiparazione e una vita migliore.

Questo è ciò che il Ministro Boccia , che il nostro Governo dovrebbe riservare alla isole minori con la massima attenzione e celerità.

Dott.ssa Roberta Madioni

dall’Isola d’Elba