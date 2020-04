Anzio, al via un nuovo ciclo di interventi di sanificazione della città

Anzio – “Da lunedì 27 aprile, a tutela della salute pubblica, prenderà il via un nuovo ciclo di trattamenti per la disinfezione di tutto il territorio comunale“. Lo comunica l’assessore alle Politiche Ambientali e Sanitarie, Giuseppe Ranucci, in riferimento al programma di disinfezione previsto, tutti i giorni, nelle ore notturne, fino al prossimo 6 maggio.

I cittadini, in base al calendario degli interventi, suddiviso in nove zone, sono invitati a tenere chiuse le finestre, a non lasciare panni e indumenti all’esterno ed a tenere al riparo alimenti, animali domestici e di allevamento.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio