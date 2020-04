Ardea, le scuse più incredibili dei cittadini fermati ai controlli

Ardea – Controlli a tappeto e numerose le sanzioni della Polizia Locale di Ardea anche durante la festa della Liberazione. Tra chi finge di andare a comprare il pane quando il forno è chiuso e chi dichiara di non sapere dove si trovi né dove sia diretto, sembra che i vigili di Ardea, coordinati dal Comandante Sergio Ierace, non abbiano fermato la propria attività nonostante il giorno di festa.

Sono state molte le persone controllate che hanno cercato di evitare la sanzione con giustificazioni poco credibili: in Via Laurentina erano in 3 in un veicolo, tornavano da Roma. Lui titolare di una ditta di pulizie, la moglie alla guida, dichiaravano di essere stati a ritirare materiale per le pulizie e, con l’occasione, avevano preso un’amichetta quindicenne della figlia per trascorrere il 25 aprile insieme. I due sono stati sanzionati insieme alla mamma della ragazza, quest’ultima è stata poi riaccompagnata a Roma.

Sempre in via Laurentina sono stati fermati un uomo e una donna, non conviventi. Da Aprilia volevano andare alla Castagnetta a trovare un amico. Lei però non sapeva neanche il nome dell’amico e né dove abitasse. Un altro signore, in transito sulla via Laurentina, è stato fermato in direzione Ardea. Dichiarava di essere stato alla farmacia di Tor San Lorenzo e poi a comprare il pane al forno, una motivazione non giustificata poiché il forno era chiuso e non aveva neanche lo scontrino della farmacia.

Infine, in via Strampelli, proveniente dalla Pontina Vecchia, un residente di Aprilia si accingeva a prendere la Pontina direzione Latina e, secondo quanto dichiarato dalla Polizia Locale di Ardea, la persona in questione probabilmente era alla ricerca di prostitute e quando è stato fermato ha dichiarato di non ricordare dove era stato né perché si trovasse ad Ardea.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea