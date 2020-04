Bill Gates pronto a finanziare il vaccino anti Covid-19

Pomezia – Bill Gates aiuterà a finanziare la produzione su larga scala del vaccino contro il coronavirus. Lo ha affermato lui stesso durante un’intervista al Times: “Se i risultati del lavoro che stanno facendo a Oxford (su un progetto realizzato in Italia da una ditta di Pomezia, ndr.) sugli anticorpi saranno quelli promessi, allora io e gli altri del consorzio faremo in modo che venga prodotto in maniera massiccia”.

Il fondatore di Microsoft, tramite la Fondazione Bill and Melinda Gates, intende quindi dare il proprio contributo nella ricerca del vaccino. La sua fondazione si adopererà per finanziare la costruzione degli impianti dove produrre miliardi di dosi dei vaccini per distribuirli a livello globale. “È come una guerra mondiale, tranne per il fatto che siamo tutti dalla stessa parte”, ha dichiarato il fondatore di Microsoft al quotidiano britannico, sostenendo che la pandemia da coronavirus ha di fatto realizzato il suo “peggior incubo”.

Intanto all’università di Oxford sono già iniziati i test sugli esseri umani, in collaborazione con l’azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia. “Credo che in questo momento – dichiara il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà a ilfaroonline.it – sia fondamentale attivare una rete sinergica per arrivare al vaccino e avere le risorse per produrlo e distribuirlo su scala mondiale”.

“Ci lusinga – continua il Primo Cittadino – che il magnate Bill Gates guardi all’Italia e ad un’azienda del nostro territorio per arrivare in tempi rapidi a questo obiettivo. Considero l’Irbm un’eccellenza della ricerca a livello internazionale e un orgoglio per la nostra Città. Ricordo che l’Istituto di ricerca si è già contraddistinto in passato per la scoperta del vaccino contro l’ebola, e oggi è in prima linea nella sperimentazione del vaccino contro il coronavirus”.

“In qualità di Sindaco – conclude Zuccalà – ho già avuto modo di ringraziare personalmente l’ad Di Lorenzo, con cui la nostra Amministrazione collabora da tempo all’interno della rete delle aziende Point, per il lavoro che Irbm sta facendo per superare quanto prima questa emergenza mondiale”.

Il Faro online foto © Facebook Bill Gates – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia