“Cittadini per Sabaudia”: l’ex assessore D’Erme nominato responsabile tecnico del movimento

Sabaudia – A seguito delle annunciate dimissioni dell’assessore Innocenzo Angelo D’Erme (leggi qui), il gruppo di “Cittadini per Sabaudia” vuole esprimere tutta la stima e la riconoscenza all’ingegnere, ringraziandolo per quanto ha fatto per la città delle dune, in un settore delicato come quello dell’Urbanistica e dei Lavori Pubblici e in un momento storico davvero particolare, caratterizzato anzitutto da calamità naturali ed emergenze amministrative che hanno richiesto un impegno oltre ogni incarico e dovere istituzionale.

Per il lavoro svolto e la stima conquistata sul campo, vista la disponibilità a continuare a collaborare per il bene della comunità, “Cittadini per Sabaudia” ha nominato l’ingegner D’Erme quale responsabile tecnico del movimento, a supporto della maggioranza e del gruppo di lavoro che vede come portavoce il dottor Ennio Zaottini, già assessore ad Ambiente e Sanità.

La squadra politica si rafforza e continua ad offrire sostegno al sindaco e ai tre gruppi di maggioranza presenti in Consiglio comunale, nell’intento di consolidare l’operato dell’Amministrazione Gervasi sul territorio, con azioni decise e progetti concreti e condivisi, proseguendo in quell’operazione di trasparenza amministrativa intrapresa sin dalla campagna elettorale e portata avanti pienamente in questi primi 2 anni e mezzo di governo della città.

“Da parte di tutto il movimento politico – si legge in una nota-, un sentito augurio al nuovo assessore, architetto Pio Tacconi, per il nuovo incarico ricevuto, affinché possa attraverso il suo operato offrire un contributo incisivo che sia rispondente alle esigenze della città e della popolazione tutta, nel solo interessa della comunità di Sabaudia.”

