L’Accademia Tarquinia Musica non si ferma: lezioni e test online per i suoi allievi

Tarquinia – Per il coronavirus l’Accademia Tarquinia Musica ha interrotto le lezioni in presenza dei corsi superiori di formazione musicale e propedeutica, con la relativa sospensione del pagamento delle rette mensili.

Dal mese di aprile, però, visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, i docenti, attraverso piattaforme dedicate, hanno attivato lezioni online in diretta, videoregistrazioni personalizzate, test pratici da svolgere in casa, per consentire agli allievi, costretti a stare lontani dalle aule e dalle sale prove, di proseguire gli studi per approfondire le loro competenze musicali.

“Voglio ringraziare tutti i docenti di conservatorio che insegnano nella nostra Accademia – dichiara la presidente Roberta Ranucci -. Con la loro disponibilità e professionalità cercano in questo momento, così difficile per tutti, di continuare a coltivare la passione per la musica, portando avanti la preparazione degli allievi. Certo la musica è un’esperienza fatta dal vivo, che il Covid-19 ha stravolto. Sono stati sospesi eventi importanti, come il Concorso musicale internazionale città di Tarquinia, i concerti primaverili ed estivi, i saggi finali di classe a cui erano soliti partecipare i nostri allievi, che avevano in questo modo la possibilità di salire sul palco e confrontarsi con il pubblico. A tutti loro diciamo di non mollare e di continuare a studiare, per farsi trovare pronti nei prossimi mesi, quando ripartiremo insieme”.

