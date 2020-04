Montalto, il Comune aderisce alla campagna “Il maggio dei libri”

Montalto – Anche quest’anno il Comune di Montalto di Castro ha aderito al “Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le attività culturali per il Turismo, giunta alla sua X edizione, il cui tema scelto è: “Se leggo scopro”.

“L’iniziativa con la quale l’Amministrazione comunale partecipa – dichiara l’assessore alla Cultura Silvia Nardi – è intitolata ‘La biblioteca a casa tua’, già in essere dall’inizio dell’emergenza sanitaria, e propone una serie di appuntamenti culturali attraverso i social, con video letture di libri e racconti di storia locale rivolta sia ai ragazzi che agli adulti. Si spazia dalle fiabe, agli albi illustrati e piccoli passi di narrativa contemporanea – conclude l’Assessore – fino ad arrivare ad una riscoperta della storia del territorio di Montalto di Castro e Pescia Romana”.

Cosa si nasconde all’interno del Complesso Monumentale San Sisto? Quali gli eventi che hanno caratterizzato quello che oggi ospita la biblioteca comunale? Seguendo il tracciato delineato dal Maggio dei Libri, inizieremo un viaggio alla scoperta di ciò che solo la lettura e la conoscenza dei luoghi può rivelare.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto