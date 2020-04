Pomezia, nasce “Da Pro Loco a Pro Loco”: la rubrica online che dà voce alle associazioni locali

Pomezia – Nasce una nuova rubrica online: “Da Pro Loco a Pro Loco”, pensata per continuare a sentire e a dare voce alle Pro Loco di vari territori, nonostante l’emergenza sanitaria in corso. La rubrica, presentata nell’omonima pagina Facebook, consiste nel contattare le varie associazioni locali, le quali raccontano il loro territorio cercando di informare il più possibile gli ascoltatori.

Il Progetto “Da Pro Loco a Pro Loco” è patrocinato dall’Unpli Lazio e realizzato dal Presidente della Pro Loco Città di Pomezia Claudio Mazza, a dimostrazione che, nonostante la minaccia del coronavirus, si può ancora promuovere al meglio la propria località con pochi mezzi.

“Abbiamo iniziato – dichiara Claudio Mazza a ilfaroonline.it -, ancor prima dell’emergenza sanitaria in corso, a fare ‘Da Pro Loco a Pro Loco’ attraverso delle vere e proprie gite, per ascoltare soprattutto le città più piccole, ricche di storia e che meritano maggiore visibilità. Stavamo andando bene, ma poi con il virus ci siamo dovuti reinventare”.

“Abbiamo voluto creare una sorta di ‘viaggio virtuale’, chiamando le Pro Loco e permettendogli di promuovere il luogo, raccontando i posti da visitare, la storia, l’archeologia, e tutto ciò che riguarda l’enogastronomia. In questo modo abbiamo voluto creare anche dei momenti di svago per le persone che stavano a casa“.

“Le Pro Loco hanno fatto promozione e hanno parlato di cultura e del loro territorio, e noi, come Unpli Lazio, andiamo ad archiviare tutta la memoria storica che questo periodo ci sta lasciando. Abbiamo attuato tutto questo semplicemente per continuare il rapporto umano fra le persone, e per tenere accesa la piccola fiamma dell’entusiasmo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia