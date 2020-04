Terracina si prepara alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, Cerilli: “In arrivo agevolazioni su imposte comunali”

Terracina – Terracina si prepara alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Dalla scorsa settimana, infatti, sono ripresi, in videoconferenza, gli incontri del Tavolo del Turismo. Uno strumento questo, già importantissimo nella gestione ordinaria, ma che, in questa periodo, si sta rivelando addirittura fondamentale per tentare di limitare e, in qualche modo, reagire all’enorme danno che la pandemia ha causato e sta causando al comparto.

Sul tema, è intervenuta l’assessore al Turismo di Terracina, Barbara Cerilli, che ha fatto sapere: “Difficile anche solo immaginare gli scenari del prossimo futuro, ma ritengo che l’unico modo per mettere in campo azioni praticabili per sostenere gli operatori del turismo sia quello di ragionare insieme ai rappresentanti delle diverse categorie del settore.”

A Terracina al via interventi preventivi e programmatici

Ma come ci si sta muovendo per aiutare questo settore? Con una stagione balneare che, normalmente, sarebbe iniziata già con la Pasquetta? La Cerilli spiega che l’amministrazione terracinese sta cercando di mettere in campo due diversi generi di interventi.

“Il primo – sottolinea l’assessore al Turismo-, è di natura preventiva. Sono in arrivo agevolazioni e riduzioni di tasse e imposte comunali per consentire a tutti di riaprire le attività, nonostante le enormi perdite economiche. L’altro è di natura principalmente programmatica, con una strategia di promozione turistica del territorio, partendo da una realtà completamente nuova e sconosciuta che richiede anche di immaginare e intuire quali potranno essere le dinamiche e i canali di sviluppo del turismo, probabilmente fortemente condizionato dalle nuove realtà sociali, reali e percepite.”

E ancora: “Si è parlato di turismo di prossimità, che si immagina sarà il primo a ripartire, così come di turismo e mobilità sostenibile e si cercherà, nei prossimi giorni, di mettere in atto una pianificazione strategica volta a ripensare l’accoglienza dei nostri visitatori.”

Ovviamente, sottolinea la Cerilli, a Terracina sono tutti consapevoli che la risoluzione non è dietro l’angolo e che dovrà arrivare da un piano più ampio, che dovrà essere messo in atto da Regione e Governo, ma, d’altra parte, l’amministrazione locale, attualmente guidata dal vicesindaco facente funzioni Roberta Tintari, non intende rimanere con le mani in mano, ad aspettare inerme il proprio destino.

“La nostra intenzione è quella di farci trovare preparati e motivati per affrontare i mesi che abbiamo davanti, pronti a ridisegnare totalmente l’offerta e le politiche turistiche, declinate non più secondo il tradizionale calendario stagionale, ma con una visione più ampia e flessibile.

La strada è impervia – conclude la Cerilli-, ma noi non ci scoraggiamo. Approfitteremo di questa infausta occasione per creare nuove opportunità facendo di necessità virtù. Uniti si vince.”

