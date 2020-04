CasaPound distribuisce pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà di Ardea e Pomezia

“Grazie ai cittadini che nei giorni scorsi ci hanno donato beni di prima necessità, oggi, tramite l’associazione culturale C.M. di Pomezia, si è svolta la consegna dei pacchi alimentari per le famiglie bisognose di Ardea e Pomezia presso il loro domicilio, rispettando tutte le norme”. Così in una nota stampa CasaPound Pomezia.



“Continueremo – conclude la nota – nelle prossime settimane ad aiutare altre famiglie indigenti dei nostri territori. Se anche tu stai vivendo un periodo di disagio economico non esitare a contattarci per essere inserito nella nostra lista di assistenza alimentare”.

(Il Faro online)