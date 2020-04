Coronavirus, a Sabaudia pubblicata la graduatoria per i buoni spesa

Sabaudia – Il Settore XII – Welfare del Comune di Sabaudia ha pubblicato la graduatoria (nel pieno rispetto della privacy) dei nuclei familiari ammessi a ricevere i buoni spesa perché in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale provocata dalla diffusione del Covid-19.

Sono 246 le domande pervenute a seguito di avviso pubblico, di queste 176 hanno ricevuto esito positivo al termine dell’istruttoria e la valutazione dello stato di bisogno da parte dei Servizi Sociali.

Ai nuclei beneficiari sarà erogato un buono spesa una tantum. Il voucher per l’acquisto di generi alimentari ha un valore di 5 euro a persona al giorno, elevabile a 7 euro in caso in cui il destinatario sia un minore. Per i nuclei familiari con un numero di componenti superiore o pari a 4, il contributo settimanale è pari a 100 euro. Il contributo settimanale potrà arrivare fino ad un massimo di 150 euro previa valutazione da parte del Servizio Sociale comunale. Le spese per medicinali sono riconosciute nella misura massima di 100 euro al mese.

L’erogazione verrà effettuata attraverso le card che verranno consegnate ai beneficiari previo avviso telefonico. Il voucher potrà essere speso presso gli esercizi e le farmacie convenzionate, il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di Sabaudia.

Nei prossimi giorni il Settore, al fine di poter raggiungere il maggior numero possibile di cittadini in difficoltà, riaprirà i termini, predisponendo un nuovo avviso pubblico con relativo modulo per la richiesta del bonus spesa.

