Coronavirus ad Anzio, focolaio nella clinica Villa dei Pini

Anzio – “Mentre i cittadini, chiusi in casa da due mesi, le categorie produttive, le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione Comunale stanno facendo sacrifici e lavorando sodo per prevenire e contenere i contagi, alla Clinica dei Pini, che si era pure candidata ad ospitare un centro Covid (leggi qui), è divampato un focolaio di casi positivi rispetto al quale, a tutela della popolazione, siamo pronti a qualunque azione per la verifica di tutte le responsabilità sull’accaduto, anche di carattere legale. Quali protocolli di sicurezza sono stati adottati all’interno della Clinica? In quali condizioni hanno lavorato gli operatori sanitari, diversi di loro positivi al coronavirus?”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento ai diciotto pazienti della Clinica dei Pini ed ai cinque Operatori Sanitari, risultati positivi al Covid-19 ed al confronto telefonico, di questa mattina, con i vertici dell’Asl Roma 6.

“Attualmente – prosegue il Sindaco De Angelis – sono in corso ulteriori tamponi, sia al personale della Clinica che ai pazienti ricoverati, tra i quali, al momento, su diciotto casi, è risultato positivo al coronavirus soltanto un residente. A quanto risulta i servizi all’esterno della Clinica sono stati ovviamente interrotti ed i centro Covid interno sarà utilizzato per isolare tutti i casi positivi che si risconteranno. Insieme all’Asl stiamo monitorando da vicino la vicenda, pronti ad adottare qualunque atto per tutelare la salute dei cittadini”.

