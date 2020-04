Farmacie sociali, a Fiumicino mascherine a 0,50 euro da subito

Fiumicino – Il giorno dopo l’annuncio del Governo, senza aspettare che la burocrazia italiana faccia il proprio corso, le Farmacie comunali di Fiumicino (o Farmacie sociali, come vengono chiamate a sottolineare l’attenzione per la cittadinanza e alle famiglie) anticipano i tempi e mettono in vendita al prezzo calmierato di 0,50 euro le mascherine chirurgiche.

“Questo – spiega il presidente del Cda di Farmacie Comunali Srl, Massimiliano Perri – nonostante i fornitori non abbiano ancora adeguato a loro volta i prezzi di cessione, al momento molto alti. Uno sforzo che se da una parte inevitabilmente porterà meno guadagni in cassa, dall’altra testimonia con maggiore forza quanto la “persona” sia, per la gestrione delle farmacie comunali, la priorità.

Per poter dare questo servizio a tutti coloro che ne faranno richiesta, è stato deciso di mettere il tetto di 5 mascherine per cliente, ossia massimo 5 unità a persona; in tal modo si eviterà l’incetta di dispositivi di protezione e si garantirà la massima prevenzione sul territorio”.

Va ricordato che l’iniziativa è valida sia per la Farmacia della Madonnella all’Isola Sacra sia per la sede di Aranova.

