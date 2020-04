Fiumicino, il coronavirus cancella la festa patronale di Stella Maris 2020

Fiumicino – “Carissimi, in conseguenza della lunga fase di emergenza legata al coronavirus e delle disposizioni legate al contenimento del contagio, abbiamo preso consapevolezza che non sussistono le condizioni, di coscienza, organizzative e normative, per continuare la preparazione, interrotta da oltre due mesi ormai, e per il conseguente svolgimento della Festa Patronale Stella Maris 2020, che era in programma dal 23 al 28 giugno”.

Lo annunciano in una nota il parroco della chiesa Maria Stella Maris, Bernard Atendido ed il Comitato Festeggiamenti della medesima parrocchia, aggiungendo: “Ce ne rammarichiamo molto, fiduciosi che si possa riprendere il prossimo anno la nostra bella tradizione comunitaria, sotto la protezione della Madonna Santa Maria Stella Maris, che possa ora infondere speranza e forza nella risoluzione della battaglia contro il Covid 19.

Vogliamo ringraziare di cuore tutti i fedeli, commercianti, sostenitori, Istituzioni, ideatori di spettacoli e collaboratori che, già da inizio anno, avevano accordato e rinnovato impegno e sostegno all’organizzazione della Festa.

Vi aggiorneremo, in caso se, per fine giugno, le disposizioni governative consentiranno la processione, riservandoci, insieme ai Padri della parrocchia, di valutarne la possibilità e la forma. Un caro abbraccio”.

