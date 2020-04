Il centrodestra: “A Fiumicino il Consiglio comunale è a democrazia opinabile”

Fiumicino – “È stato convocato per il 30 aprile prossimo il Consiglio comunale della Città di Fiumicino. Sarebbe una notizia utile in una democrazia partecipativa reale se non fosse che anche in questa occasione il sindaco evita di calendarizzare le proposte del sindacato ispettivo che sono il cuore dei problemi sollevati dalla cittadinanza e sui quali un consiglio comunale deve intervenire”.

E’ quanto si legge in una nota capigruppo del Centrodestra di Fiumicino, che aggiungono: “Ormai per questo sindaco e questa amministrazione la democrazia sembra essere diventata un’opinione, ma il centrodestra continuerà a chiedere il rispetto delle regole e dei cittadini, come in questo caso”.

