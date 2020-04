Previsioni Meteo Italia

Situazione: Dopo una domenica caratterizzata da tempo in parte soleggiato, fatta eccezione per l’instabilità al Sud associata al vortice afro mediterraneo e per qualche temporale al Nord soprattutto su Alpi e Triveneto, la nuova settimana si preannuncia decisamente più dinamica. L’alta pressione presente in Atlantico verrà infatti sostituita da una circolazione depressionaria via via più profonda che si organizzerà a ovest delle isole Britanniche. Da questo vortice si dipartirà una prima perturbazione che raggiungerà l’Italia nella giornata di martedì portando venti tesi, piogge a tratti abbondanti e anche dei temporali, in particolare al Nord e sulle regioni centrali tirreniche ma con qualche influenza seppur più marginale anche sul resto della Penisola.

Da mercoledì il vortice anglosassone punterà verso l’Europa centrale spostando l’asse di saccatura in direzione dell’Italia. A questo punto una seconda perturbazione sospinta da correnti più fredde si muoverà verso le nostre regioni interessandoci più direttamente nella giornata di giovedì. Inizialmente il fronte colpirà le regioni settentrionali con piogge, temporali, venti tesi e un generale calo delle temperature, poi da venerdì si dirigerà verso il Centro Sud.

Per un dettaglio sul ponte del 1 maggio clicca qui.

Per maggiori dettagli previsionali consultate l’apposita sezione meteo Italia.

Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Temperature previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione Meteo Lazio

LUNEDI’: l’anticiclone subisce un ulteriore indebolimento con umide correnti occidentali che affluiscono su Toscana, Umbria e Lazio. Giornata spiccatamente variabile tra nubi irregolari e spazi soleggiati, con ancora la possibilità per nubi basse nelle ore notturne e al mattino sulle aree costiere e pianure adiacenti (specie di Toscana e alto Lazio). Qualche locale e fugace acquazzone/piovasco pomeridiano sarà possibile sull’Appennino laziale, quindi sui settori più orientali del reatino e del frusinate. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo, ma clima comunque mite ovunque. Venti deboli variabili, con rinforzi diurni da Ovest-Sudovest. Mari in prevalenza poco mossi.

Commento del Previsore Lazio

Domenica maggiore variabilità per umide infiltrazioni atlantiche, con anche qualche piovasco non escluso sui crinali del basso Lazio entro sera. La nuova settimana si preannuncia invece spiccatamente instabile da martedì, con occasioni per rovesci, acquazzoni e temporali, in particolare sulle zone interne e appenniniche. Le temperature saranno in flessione da martedì. Tra 3 e 7 maggio possibile nuova fase anticiclonica e mite.