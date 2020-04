Ostia, raccolta di crocchette e scatolette: le Guardie zoofile per gli amici a quattro zampe

Ostia – L’emergenza covid-19, con il suo carico di dolore e con il disagio economico diffuso tra le fasce più esposte della popolazione, rischia di far dimenticare le esigenze dei nostri amici a quattro zampe meno fortunati.

E’ per superare questo rischio che le Guardie zoofile del Laboratorio Verde di Roma Capitale – Fare Ambiente si sono messe a disposizione del X Municipio di Roma Capitale per dare supporto in questa particolare emergenza riflessa da Covid. Negli esercizi commerciali aderenti (al momento King food ma sono in arrivo altre adesioni) è possibile donare del cibo per animali inserendolo nell’apposito contenitore riconoscibile dalla locandina.

Le Guardie Zoofile del Laboratorio Verde Roma Capitale Fare Ambiente, capitanate da Giuliana Mosca, provvederanno a portare le derrate alimentari veterinarie nel luogo di stoccaggio e smistamento da dove poi verranno distribuite alle persone bisognose che ne faranno richiesta.

Una bella iniziativa per aiutare chi si trova in difficoltà in questo momento e per non lasciare indietro nessuno, tantomeno i nostri amici fedeli. Spesa SOSpesa anche per loro, dunque.

Ovviamente si accettano anche donazioni da acquisti online, convenienti e puntuali nella consegna a domicilio. E’ il caso di questo sacco da 20 kg di crocchette ricche di manzo e piselli per cane adulto (leggi qui) oppure di questo sacco da 15 km ricco di pollo e riso (leggi qui) o anche di questo sacco da 2,5 kg per cani di piccola e media taglia ricco di agnello e riso (leggi qui).