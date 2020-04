Regione Lazio, FdI: “Fondo affitti negozi, dietro gli slogan il nulla”

Regione Lazio – Non è stato ancora erogato, il Fondo di 23 milioni per gli affitti degli esercizi commerciali e la Regione Lazio farebbe meglio a smettere di pubblicizzarlo come se fosse cosa fatta, così inganna i cittadini.

Il contributo, annunciato sin dal 3 aprile con tanto di slogan retorico “vicino alle persone”, non è mai arrivato nelle casse dei negozianti.

Fratelli d’Italia chiede che si proceda rapidamente all’attuazione del provvedimento perché gli esercenti, a fronte della chiusura delle attività per le misure anti Covid19, non possono più sostenere i costi fissi come le locazioni dei locali commerciali.

Per chiedere le ragioni di questo ritardo e per richiamare l’attenzione sulla grave situazione di crisi che investe il settore, presenteremo un’interrogazione al presidente Zingaretti.” – Così in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie della Regione Lazio