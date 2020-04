Roma – E’ iniziata oggi nel Municipio XIII di Roma l’iniziativa di solidarietà “Mille Pasti”: verranno consegnati a domicilio di alcune famiglie o singoli che si trovano in gravi difficoltà economiche 100 pasti caldi, gratis, per dieci giorni. In totale verranno distribuiti ben 1.000 a 100 persone che, attualmente, non riescono a mangiare tutti i giorni perché riversano in condizioni di indigenza a causa della perdita del lavoro.

L’iniziativa nasce dal buon cuore di Antonio Fappiano, proprietario dello storico bar-tavola calda ‘Il Pappagallo’ di via Anastasio II a Roma. In questo momento così particolare per tutti, il signor Fappiano voleva offrire a chi si trova maggiormente in difficoltà economiche, un sostegno di prima necessità: un pasto caldo, gratis.

Per concretizzare sul territorio questa splendida offerta, si è rivolto ad Angelo Belli, persona molto attenta al sociale che, subito, si è attivato con le parrocchie e la protezione civile del municipio XIII per conoscere e raggiungere i beneficiari di questi pasti gratuiti.

Nel XIII, uno dei municipi di Roma a più alta densità abitativa, il Covid-19 ha sensibilmente acuito le situazioni di povertà preesistenti di parecchie famiglie o singoli che non riescono più a far fronte alla loro necessità primaria: mettere insieme il pranzo con la cena.

A questi si sono aggiunti tanti nuovi poveri, le persone che hanno perduto il lavoro. “Anche a loro offriremo pasti di ottima qualità, gratuiti e glieli consegneremo a casa, tramite coloro che ci hanno aiutato ad individuarli” – ha spiegato Angelo Belli, che stamattina ha consegnato insieme alla protezione civile di zona la prima tranche di cibo cucinato.

I partners di Mille Pasti sono la Protezione Civile ‘Araba Fenice Castel di Guido’ , la Chiesa San Lino di via della Pineta Sacchetti, ‘San Giuseppe al Cottolengo’ di Valle Aurelia e le Suore di Carità dell’Assunzione di via Prospero Santa Croce.

Dopo questi dieci giorni che cosa accadrà? “L’obiettivo di Mille Pasti è creare progetti di beneficenza insieme: cittadini, operatori delle ristorazione, esercenti, parrocchie, per ripartire tutti più forti con la solidarietà – spiega ancora Belli – Unendo più realtà sociali del nostro municipio possiamo creare una rete capillare di sostegno concreto e di risposta immediata alle istanze dei cittadini in difficoltà”.

