Sorpresi a prendere il sole in spiaggia come se nulla fosse, a Terracina multata una famiglia

Terracina – Nel sud pontino, la bella stagione incombe sempre più e rimanere in casa, rispettando la quarantena è sempre più difficile. Tant’è che a Terracina, la Polizia di Stato ha sorpreso un’intera famiglia a prendere il sole in spiaggia, nei pressi di un residence, con figli e animali domestici al seguito.

La Polizia, a bordo delle moto d’acqua, utilizzate appunto per controllare il tratto di costa, ha notato la famiglia che si comportava come se non ci fosse una pandemia in corso. I tre bambini giocavano con la sabbia, mentre il padre si dedicava alla pesca sportiva con indosso addirittura la tuta da sub. Per i trasgressori sono scattate le sanzioni amministrative previste. mentre si dovrà procedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi sul modello di autocertificazione, atteso che risultano residenti in altro comune.

Sorpresa in spiaggia anche un’altra famiglia, su cui ora si stanno effettuando i controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi sul modello di autocertificazione, atteso che risultano residenti in altro comune.

Infine, un uomo è stato denunciato per aver falsamente dichiarato di essersi recato per motivi di necessità presso una sua abitazione, asserendo che vi era un problema idraulico in corso; dichiarazione che gli operanti hanno verificato non veritiera.

