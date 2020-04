Virginia Raggi: “Via del Mare rimessa a nuovo in tempi record”

Ostia – E’ “un cantiere completato in tempi record” grazie a un “efficace lavoro” degli uffici comunali. Soddisfazione da parte della sindaca Virginia Raggi per l’intervento di riqualificazione di oltre cinque chilometri della via del Mare.

Il risultato la sindaca lo mostra in un video pubblicato sul suo profilo social. Per quasi due minuti la telecamera fissa montata sul cruscotto di una macchina, inquadra la sede stradale nel tratto compreso tra l’incrocio dell’Ostiense con via di Malafede e la galleria di Acilia. E’ una parte dell’intervento che ha riguardato esattamente 5.200 metri (tra il km 15,500 e il km 20,700) come viene spiegato in questo nostro articolo.

La manutenzione delle infrastrutture della città, scrive Virginia Raggi, «è una nostra priorità anche in questo momento di grande emergenza. Con i fatti lo stiamo dimostrando. Oggi voglio parlarvi di un altro cantiere completato in tempi record: si tratta della via del Mare, una delle arterie di traffico più importanti del quadrante sud di Roma».

«Viene percorsa abitualmente dai cittadini – prosegue la sindaca – che vogliono raggiungere il litorale o da coloro che entrano a Roma. Con un efficace lavoro, coordinato dal dipartimento Simu, sono stati riqualificati oltre 4 km di manto stradale tra via di Malafede e Ostia Antica. L’intervento ha ripristinato le condizioni di sicurezza e visibilità per auto e scooter grazie anche allo sfalcio della vegetazione infestante a ridosso della carreggiata e al restyling della segnaletica orizzontale e verticale. Abbiamo sfruttato al massimo questo periodo di traffico limitato per ottimizzare le fasi dei lavori nei cantieri della città, sempre nel rispetto delle disposizioni di sicurezza per gli operatori», conclude Raggi.

Cominciati il 24 marzo, i lavori si sono leggermente prolungati rispetto alla previsione di ultimarli il 14 aprile. Un ritardo accettabile, così com’è veniale l’errore della sindaca di considerare utile l’intervento anche per i centauri, visto che la via del Mare è vietata a moto e scooter. Ciò che importa è che quando con la fase 2 dell’epidemia covid-19 si riprenderanno a pieno regime le attività, anche balneari, i romani troveranno una strada più confortevole e sicura.