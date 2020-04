Anzio – I Ragazzi di Porto d’Anzio, in collaborazione con il Supermercato Todis di Anzio Colonia, nella giornata di ieri, hanno donato una fornitura di derrate alimentari, per la composizione dei pacchi con prodotti di prima necessità, che l’Amministrazione Comunale ha destinato alle famiglie in difficoltà del territorio.

Nella giornata di oggi, invece, sono arrivati numerosi prodotti alimentari a lunga conservazione, donati dal locale La Bodeguita, che hanno contribuito a dare un supporto concreto alle persone bisognose.

Questa mattina, presso la Casa Comunale – Villa Corsini Sarsina, l’Associazione Nazionale Carabinieri in Pensione, l’AVIS e le Associazioni dei geometri Agelpro e Real Sistem Martial Art, insieme ai dipendenti comunali ed all’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana, hanno prestato servizio di volontariato per la preparazione e la consegna dei pacchi alimentari.

