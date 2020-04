Atletico Terme Fiuggi, Bacchi: “La squadra? Una famiglia. Speriamo di ripartire presto”

Fiuggi – L’Atletico Terme Fiuggi è fermo ai box rispettando lo stop imposto a tutti i campionati. Danilo Bacchi ne approfitta per parlare di un’annata piena di ricordi: “Sicuramente la parte più bella è quella del rapporto con i compagni. Si era creato un ottimo gruppo anche se, sono sincero, viste le nostre potenzialità per me potevamo fare meglio. Si era creata una grande famiglia, tra calciatori, staff e dirigenza, sono sicuro che avremmo potuto dar vita ad un bel finale di stagione. Peccato che tutto si sia fermato ma ora speriamo di ripartire al più presto e di avere le tutele giuste da parte degli organi preposti, le meritiamo noi come calciatori e come società per l’impegno e la serietà che abbiamo messo ogni giorno sul campo”.

Adesso però c’è da pazientare per il ritorno in campo: “Mi continuo ad allenare, passo il tempo in famiglia e giocando con mio figlio, anche lui grande appassionato di calcio sperando di poter tornare presto alla nostra libertà”.

Bacchi chiude poi con un saluto ai tifosi e con un messaggio ai più giovani: “Ai tifosi mando un grande abbraccio, ci sono stati sempre vicino facendoci sentire tutto il loro calore. Ai giovani dico di continuare ad allenarsi e di non buttarsi giù, rappresentano il futuro e molte società ripartiranno proprio da loro. Aspettate con pazienza di poter tornare in campo perchè questo brutto momento passerà”.

(foto@Laconi)