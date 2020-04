Cambio ai vertici di Adr, Montino: “Scandalosa la scelta di Benetton”

Fiumicino – “Sono rimasto davvero molto sorpreso nell’apprendere la notizia della rimozione del dott. Ugo De Carolis dai vertici di Aeroporti di Roma (leggi qui)”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Una scelta francamente incomprensibile da parte di Benetton-Mion – prosegue Montino -. Sono ormai noti a tutti, infatti, i successi che l’azienda ha raggiunto negli ultimi anni proprio sotto la guida di Ugo De Carolis. Successi riconosciuti anche a livello europeo e mondiale per gli standard di altissima qualità raggiunti dai nostri aeroporti romani”.

“Un’azienda florida e in attivo non si decapita tornando a logiche di vecchio potere che niente hanno a che vedere con il merito – aggiunge il sindaco -. Una logica che abbiamo conosciuto quando l’aeroporto era solo una macchina mangiasoldi con un servizio pessimo quando, invece, il merito dovrebbe essere il primo parametro da tenere in considerazione per un colosso come quello Benetton – Mion”.

“In più questo è certamente il momento più sbagliato per un’operazione di questo genere – continua Montino -. Nel pieno di una gigantesca emergenza sanitaria con gravissime ricadute economiche specialmente nel settore dell’aviazione civile, cambiare la guida dell’azienda è una scelta scandalosa“.

“In ultimo, ma non meno importante – incalza il sindaco – questa scelta bislacca è stata fatta senza consultare i soci di Adr, neanche i soci istituzionali, come il Comune di Fiumicino, che sono perfino titolari di autorizzazioni. Uno sgarbo istituzionale del tutto gratuito”.

“Sono certo che il dott. De Carolis avrà successo qualsiasi avventura professionale lo attenda da oggi in poi – conclude il sindaco – e a lui va il mio sincero in bocca al lupo. A noi mancherà un interlocutore attento e disponibile, oltre che un manager di grande livello”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino