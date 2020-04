Il catering Roma è un lavoro di precisione e di esperienza, per il quale servono le migliori esperienze. I prodotti eventualmente preparati vengono trasportati sul luogo di somministrazione in legame caldo e/o freddo a seconda delle esigenze. È quindi importante dotarsi di sistemi di mantenimento della catena del freddo e del caldo. Secondo la legge vigente è necessario garantire le temperature indispensabili a non far deperire i prodotti da consumarsi freddi o caldi, senza oltrepassare determinate temperature. Normalmente gli alimenti preparati, sia caldi che freddi, vengono inseriti in appositi contenitori isotermici, che garantiscono la tenuta delle temperature e quindi trasportati fino al luogo di somministrazione. Pertanto non è necessario avere un automezzo refrigerato è sufficiente infatti che il vano sia pulito, lavabile e sanificato, come nel caso del catering Roma. Gli alimenti e i semilavorati necessari al servizio, preparati nelle varie aree di lavorazione, vengono assemblati e divisi in porzioni all’interno di vaschette vergini e di plastica trasparente, in piatti di ceramica, vassoi di ceramica o acciaio protetti in involucro trasparente, involucri e fogli di incarto, con la funzione di involucro protettivo ai soli fini igienici. Tutti i materiali utilizzati nelle attività di catering Roma sono ad uso alimentare, come previsto dalla legge.

Il menù ed il listino prezzi del Catering Roma

Le voci logistica e trasporto hanno progressivamente assunto un peso determinante nell’economia di una fornitura destinata al catering Roma e noi siamo perfettamente consapevole di ciò, trovandoci a gestire la flotta di mezzi e automezzi pensati per il più efficiente servizio di spostamento dei prodotti alimentari per eventi, riunioni, feste e appuntamenti di lavoro. Questa strutturazione risponde alle esigenze di flessibilità di un mercato che cambia volto anno dopo anno, teso da una parte dalla rigorosa normativa comunitaria e dall’altro da una costante analisi migliorativa da parte della nostra ditta. Con il nostro catering Roma sarà più semplice per tutti scoprire uno dei migliori punti della nostra economia, lasciando a professionisti di settore il compito di rifornire e trasportare i grandi piatti nostrani per le tue occasioni importanti. Provando il servizio di catering Roma, presente sul mercato nazionale grazie all’impegno della nostra azienda , scoprirai la qualità e la velocità con cui potrai occuparti della ristorazione per i tuoi eventi e le tue occasioni speciali.

Come rendere indimenticabile il vostro evento con il Catering Roma

La nostra ditta di catering Roma segue le normative comunitarie e nazionali per il corretto trasporto degli alimenti, garantendo il mantenimento di condizioni adeguate di temperatura e l’uso di strumenti e misure tecniche impeccabile. Il nostro servizio di catering Roma presenta vantaggi che non sono comuni a tutti gli operatori, grazie alla contemporanea attenzione prestata all’eccellenza del servizio e del cibo preparato per voi al fine di rendere unico ed indimenticabile il vostro evento. Scoprite la grande preparazione del nostro personale alberghiero e fateci anche voi una richiesta per il vostro evento di cui potremo stabilire insieme tutti i dettagli, consultando il nostro listino prezzi e arrivando ad un preventivo vantaggioso per voi. da parte della clientela, da noi puoi toccare con mano il processo di miglioramento e di autoanalisi del servizio che ci consente di misurare il nostro lavoro con le esigenze sempre nuove del mercato.

