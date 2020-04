Cerveteri, famiglie esonerate dal pagamento di scuolabus e mensa scolastica

Cerveteri – L’Amministrazione comunale di Cerveteri, in conseguenza della deliberazione di Giunta n.21/2020, rende noto, a seguito dell’interruzione delle attività scolastiche dovute alle misure restrittive imposte in fase di diffusione del Covid-19, che è stato predisposto l’esonero dal pagamento dei servizi di refezione e trasporto scolastico per il mese di marzo.

Viste le disposizioni governative che ad oggi hanno prorogato la sospensione delle attività didattiche almeno fino al 17 maggio, a breve verrà disposto l’esonero delle mensilità dei mesi di aprile e maggio 2020.

Per gli utenti che avevano già provveduto al pagamento delle mensilità, a partire dal mese di giugno sarà possibile chiedere la compensazione delle somme con le prime mensilità utili del prossimo anno scolastico oppure il rimborso delle stesse presentando domanda all’Ufficio Pubblica Istruzione mediante il protocollo dell’Ente o all’indirizzo Pec comunecerveteri@pec.it indicando l’Iban del proprio conto corrente in caso di richiesta di accredito.

