Civitavecchia Rugby,Manuelli:”La vita è cambiata tanto nell’era coronavirus”

Civitavecchia – La quarantena continua, così pure il riposo forzato per gli atleti. Questa volta il confronto è con il capitano del Civitavecchia Rugby Jacopo Manuelli.

“La nostra vita quanto è cambiata? Beh, direi tanto. Basti pensare all’allenamento che stiamo facendo, solo dentro casa – ha detto il Capitano – facciamo soltanto un piccolo lavoro, rispetto a quello tradizionale. La parte che mi manca di più però è lo stare insieme ai miei compagni di squadra, fare anche le 22 al freddo agli allenamenti. Nella chat di gruppo, fra i più attivi c’è il coach Giampietro, ma anche Eros, che condivide con noi alcuni suoi foto e video”.

“L’allenatore invece si informa se stiamo continuando a lavorare. Il virus? Se venisse mantenuta la distanza di un metro è chiaro che non ci potremo allenare insieme. Vedremo. Un consiglio per le under? Rimanere più o meno in forma, sperando di tornare in campo il prima possibile“.