Coronavirus a Pomezia: 30 i cittadini guariti e 21 i casi attualmente positivi

Pomezia – Situazione stabile a Pomezia dove rimangono 30 i cittadini guariti e 21 i casi attualmente positivi, di cui 15 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati presso strutture ospedaliere, 4 le persone decedute finora. 15 i concittadini posti in isolamento domiciliare precauzionale (non positivi).

“Sono iniziati questa mattina gli incontri con le realtà del territorio per programmare una fase 2 quanto più condivisa – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Voglio rassicurare la cittadinanza: lavoreremo per garantire prima di tutto la salute pubblica”.

