Coronavirus, in Vaticano sale a 10 il numero complessivo di positivi

Città del Vaticano – Decimo caso di coronavirus nello stato più piccolo del mondo. A renderlo noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: “Nei giorni scorsi è stato identificato un altro dipendente positivo al Covid-19. La persona aveva presentato sintomi nel mese di marzo ed era rimasta in isolamento fiduciario, continuando a lavorare da remoto. Non presentando sintomi, il dipendente è ora in quarantena e in via precauzionale sono state prese le necessarie misure sanitarie per i luoghi di lavoro e sono state effettuate verifiche tra i colleghi, con esito negativo“.

(Il Faro online) – Foto © Vatican Media