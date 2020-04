Covid-19 a Fiumicino, due infermieri positivi a Villa Carla

Fiumicino – Salgono in tutto a 28 i casi positivi di coronavirus accertati su tutto il territorio comunale di Fiumicino. Ad oggi, 28 aprile, si contano 25 residenti contagiati dal Covid-19 e risultati positivi al tampone, ai quali si aggiungono due infermieri di Villa Carla (già nei giorni scorsi sorvegliata speciale leggi qui). Nella stessa Rsa, già domenica era stata trovata positiva una donna 83enne, ricoverata all’ospedale Grassi di Ostia con un sintomatologia lieve. In tutta la città sono 43 le persone in sorveglianza attiva.

Ad annunciare gli aggiornati comunicati dalla Asl Roma 3, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che sui tamponi effettuati nella Rsa di Villa Carla commenta: “I timori che potesse rivelarsi un focolaio come è successo per altre Rsa sono stati, per fortuna, smentiti dai dati. I tamponi sono stati fatti a tutti e 76 gli ospiti e a tutti e 75 gli operatori che lavorano nella struttura. Su 151 persone ne sono risultate positive 3“.

“Naturalmente, al direttore di Villa Carla sono state impartite tutte le misure del caso per fare in modo che il contagio resti limitato alle tre persone già positive” conclude il sindaco.

