Dottoressa aggredita all’Ospedale Riuniti di Anzio, Brignone: “Un fatto che non può essere ignorato”

Anzio – “L’aggressione alla dottoressa il 27 sera all’Ospedale Riuniti di Anzio è un fatto gravissimo che non può essere ignorato. Non possiamo acclamare gli eroi in prima linea e poi lasciare che questo accada come se fosse normale”. Lo dichiara il consigliere comunale Luca Brignone in una nota stampa.

“Esprimo la mia totale solidarietà – si legge nella nota – alla dottoressa aggredita e mi auspico che da parte delle forze dell’ordine e della direzione dell’ospedale vengano aumentate le misure di sicurezza per il personale, già enormemente esposto in questo periodo così drammatico”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio