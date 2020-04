Il Coronavirus non ferma i lavori di manutenzione del manto stradale: al via i lavori a Formia, Fondi, Minturno e Gaeta

Fondi, Formia, Gaeta e Minturno – Il Coronavirus non ferma i lavori di manutenzione del manto stradale. A farlo sapere è il presidente della commissione lavori pubblici della provincia di Latina, Pasquale Cardillo Cupo che, in una nota ha fatto sapere: “Proseguono spediti gli interventi, le programmazioni e l’inizio dei lavori di manutenzione sulla rete viaria provinciale anche in periodo di Covid 19, trattandosi di lavori urgenti di manutenzione e rientrando tra le attività primarie per garantire la sicurezza per gli utenti della strada,con l’osservanza di tutti i criteri di sicurezza.

Grazie alla proficua collaborazione tra parte politica e dirigenti nelle varie commissioni lavori pubblici tenutesi nei mesi, infatti – prosegue Cardillo Cupo-, sono stati individuati fondi provinciali e fondi del MIT per l’esecuzione dei lavori che oggi stanno conducendo ai risultati programmati.”

Nell’area sud, oltre ai lavori in esecuzione a Formia sulla tratta Penitro – Castellonorato – Trivio – Maranola, sono in corso di esecuzione lavori a Fondi: sulla Provinciale Selvavetere dal Km 0,387 al Km 2+500 con rifacimenti piano viario e posa in opera di membrana antipumping per il miglioramento delle caratteristiche di tenuta alla spinta dell’acqua da sotto e all’usura per traffico mezzi pesanti.

Anche Minturno è interessata dai lavori: sulla strada provinciale lungo torrente Ausente dal Km 1+700 al Km 0+160. Infine, lavori anche a Santi Cosma e Damiano: sulla strada Parchetto dal Km 1+200 al Km 4+00, nonché sulla strada Provinciale Vellota dal Km 0+900 al Km 1+400, nonché sulla strada provinciale Sparanise Gaeta sui tratti maggiormente ammalorati. Nei citati tratti, quindi, il traffico veicolare, già ridotto in virtù dell’emergenza Covid19 , potrebbe subire dei rallentementi.

