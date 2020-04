Latina, Marchiella: “Sanificazione e disinfezione nelle scuole, si riveda il capitolato d’appalto!”

Latina – Le scuole, irrinunciabile punto di partenza per la ripresa della vita sociale di Latina. Ne è convinto il consigliere comunale Andrea Marchiella.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha affrontato questo delicato argomento all’indomani della seduta della commissione Ambiente, riunitasi per parlare degli interventi di sanificazione programmati su strade, marciapiedi, luoghi di potenziale assembramento e plessi scolastici. Proprio in merito a questi ultimi è partita la proposta di Marchiella, destinata ad essere trattata appena scatterà la convocazione della commissione competente.

“A settembre si tornerà sui banchi e bisognerà farsi trovare preparati, indipendentemente dalle future disposizioni del Governo. Sarà fondamentale intervenire sulla pulizia degli ambienti per garantire un’adeguata sicurezza agli alunni, ai docenti e agli operatori impiegati nei vari edifici.

Mi risulta che per un’adeguata igienizzazione, fondamentale per ridurre i rischi legati al contagio da Covid 19, è d’obbligo abbinare alle operazioni quotidiane di sanificazione un’accurata disinfezione caratterizzata dall’impiego di prodotti classificati come Presidi Medici Chirurgici, di più forte impatto e maggiore consistenza. Per questi ultimi il capitolato d’appalto prevede tre soli interventi nell’arco dell’anno, una frequenza improponibile di fronte all’attuale emergenza.

Propongo quindi di rivedere gli accordi con la ditta incaricata, facendo in modo che la disinfezione sui plessi sia attuata almeno una volta a settimana. Solo in questo modo garantiremo la sicurezza dei locali. Comprendo che serviranno maggiori risorse, ma se non ci fosse la necessaria disponibilità si potrebbe attingere dal capitolo di spesa per il Covid 19 previsto all’interno del tavolo “Latina per Latina”. Parliamo di un’assoluta priorità, i fondi dovranno essere individuati a tutti i costi!”

Marchiella ha anche affrontato un altro argomento, entrando nel dettaglio degli interventi di pulizia: “Per le due fasi distinte, sanificazione e disinfezione, ci si è affidati a ditte diverse che utilizzano modalità e prodotti differenti. Mi chiedo se sia il caso di promuovere un confronto tra le ditte stesse riguardo all’impiego di tali strumenti.

Ho avuto modo di documentarmi sulla questione; per un risultato veramente efficace è d’obbligo che alla sanificazione segua il giorno successivo la disinfezione, preferibilmente con detergenti compatibili. Per tale motivo invoco un’azione sinergica e concordata in ogni passaggio, sulla quale l’assessore competente dovrà svolgere una funzione di coordinamento e supervisione. Chiederemo quindi la convocazione della commissione Scuola per sollecitare tali soluzioni. Sperando che non si perda tempo, perché settembre non è così lontano!” .