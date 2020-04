Nettuno, non si ferma il lavoro delle educatrici dell’asilo nido comunale

Nettuno – Non si ferma in questa emergenza coronavirus l’attività dell’asilo nido comunale “Il germoglio” e delle educatrici impegnate nel progetto “Vicini a distanza” che prevede una serie di attività che mirano a mantenere vivi i contatti e i legami affettivi instaurati prima dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il personale del nido è attivo in modalità smart working, accanto alle attività di formazione-aggiornamento, nonché di progettazione e implementazione di nuovi laboratori, a cadenza settimanale, mantengono aperto il canale di comunicazione via whatsapp con le famiglie dei piccoli, attraverso lo scambio di foto, video, videomessaggi e tanto materiale per giocare, creare, costruire, immaginare e continuare a crescere in maniera armonica e solida.

“Il prezioso lavoro delle nostre educatrici permette, in questo periodo di emergenza, una funzione di facilitazione del rapporto tra bambino e ambiente domestico – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Maddalena Noce – attraverso laboratori a distanza e la narrazione di favole il personale dell’asilo nido mantiene un costante contatto con i bambini e le loro famiglie cercando il più possibile di continuare quel processo di crescita iniziato a settembre con la didattica tradizionale. Al contempo, in modalità smart working, sono impegnate in corsi di formazione aggiornamento rivolte soprattutto all’educazione e all’inserimento di bambini con disabilità e nella realizzazione di progetti per il prossimo anno didattico. Ringrazio pubblicamente tutte loro per l’impegno e la professionalità che ogni giorno mettono in campo a disposizione di una delle eccellenze del nostro Comune quale l’asilo nido”, conclude.

