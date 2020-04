Papa Francesco istituisce la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I

Città del Vaticano – Papa Francesco, con Rescriptum ex audientia Ss.mi del 17 febbraio 2020, istituisce la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, a norma del Codice di Diritto Canonico e della Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, venendo così incontro alla proposta di dar vita a un ente destinato ad approfondire la figura, il pensiero e gli insegnamenti del suo venerabile Predecessore, Papa Giovanni Paolo I – Albino Luciani (26 agosto 1978 – 28 settembre 1978) – e promuovere lo studio e la diffusione dei suoi scritti (cfr. Statuto, art. 1).

Diversi gli scopi della Fondazione, che si prefigge di tutelare e conservare il patrimonio culturale e religioso lasciato da Papa Giovanni Paolo I, oltre che a promuovere iniziative (convegni, incontri, seminari, sessioni di studio), istituire premi e borse di studio e curare l’attività editoriale mediante l’edizione sia dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia di opere di terzi.

Inoltre, la Fondazione si prefigge anche di proporsi come punto di riferimento, in Italia e all’estero, per quanti operano nello stesso ambito e con le stesse finalità (Statuto, art. 2).

A guidare la nuova fondazione vaticana è il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1 dello Statuto, il porporato ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di

Amministrazione, per la durata di un quinquennio. Si tratta di Stefania Falasca, che assume anche l’incarico di vice-presidente della Fondazione; del card. Beniamino Stella; di mons. Andrea Celli; di don Davide Fiocco; di Lina Petri e Alfonso Cauteruccio.

La Fondazione, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale di un Comitato scientifico, composto di sei membri, scelti tra personalità di comprovata competenza ed esperienza, ma con la possibilità di essere temporaneamente ampliato per particolari iniziative, progetti, studi, ricerche o consultazioni.

(Il Faro online)