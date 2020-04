Pesistica, Antonio Urso in Commissione progettuale della Federazione Internazionale

Roma – Dopo la storica uscita di scena di Tamas Ajan dall’IWF (Ajan si dimette da n°1 dell’IWF. Antonio Urso vince una guerra durata 12 anni), la Federazione Internazionale di Pesistica ha preso un’altra decisione cruciale per il suo futuro.

Antonio Urso, attuale presidente della Federazione Italiana e della Federazione Europea, è stato nominato all’unanimità dal Consiglio internazionale quale componente di una nuova Commissione Esecutiva interna all’IWF che avrà sostanzialmente il ruolo di realizzare progetti e pianificare la ricostruzione della disciplina a livello internazionale. Con lui la presidente ad interim Ursula Papandrea, il neo direttore generale IWF Phil Andrews, e il segretario generale Mohammed Jalood. E’ la prima volta nella storia dell’IWF.

Un ulteriore attestato di stima internazionale per Antonio Urso, che da sempre si è battuto per la pulizia della disciplina, a cui si deve il cambiamento di rotta del sistema, sancito dalle dimissioni di Ajan.

Una grande vittoria per il numero uno della FIPE: “Credo sia il ruolo a me più adatto in questo momento, spero si possano fare cambiamenti importanti per la rinascita del nostro sport. Come sempre punterò in primis sulla cultura, perché è da li che si comincia per invertire un loop negativo. Vorrei rinnovare l’immagine e la comunicazione della Federazione Internazionale; occorre poi modificare l’organizzazione delle competizioni a livello internazionale. Infine, tra le mie priorità c’è quella di creare un’Accademia Internazionale con sedi in ogni Continente, che possa formare tecnici con licenza internazionale“.