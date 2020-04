Più Europa lancia un nuovo progetto per Pomezia

Pomezia – “Si è dato avvio anche nel nostro territorio ad un progetto ambizioso e di ampio respiro: quello di una forza politica, Più Europa, che si propone di rappresentare e difendere i diritti e gli interessi del cittadino in un’ottica liberale ed europeista”. Così in un comunicato stampa i proponenti del progetto Più Europa per Pomezia, Mario Borgo Caratti, Marco Durastante e Ivan Procaccini.

“L’Italia è e rimane un pilastro sostanziale – si legge nel comunicato – del progetto dell’Europa unita, e soltanto attraverso la riscoperta dei valori e della collaborazione europea, dell’innovazione tecnologica per le industrie, della tutela dell’ambiente, della promozione dei diritti civili e della conoscenza potremo crescere di nuovo e muoverci a testa alta verso un futuro di possibilità, benessere e prosperità”.

“Il rapporto tra Pomezia e l’Europa è stato negli anni un rapporto proficuo. Diversi sono stati i progetti finanziati dall’Unione Europea che hanno coinvolto la nostra città, dalla realizzazione di infrastrutture e valorizzazione della biblioteca comunale (progetto “PLUS – Pomezia cambia”) alle innumerevoli attività di formazione e scambio culturale nei licei”.

“Così, Più Europa Pomezia si presenta come uno spazio politico e culturale – conclude il comunicato stampa – dove potersi confrontare, discutere delle proprie idee per la nostra città e trovare forme e contenuti nuovi di impegno politico e sociale. Ora più che mai il contributo attivo da parte di ogni cittadino può fare la differenza. Per questo Più Europa invita tutti i cittadini di Pomezia ad interessarsi e partecipare alla realizzazione di una città ed un paese più europei. Perché un’Italia più europea è un’Italia migliore, che affronta le grandi sfide del nostro tempo non da periferia, ma da centro geografico e culturale di un mondo che cambia rapidamente”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia