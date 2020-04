Regione Lazio, i Consiglieri di maggioranza hanno firmato la petizione per istituire la “Giornata dei camici bianchi”

Regione Lazio – “L’emergenza provocata dal virus SARS CoV-2 ha investito e colpito in maniera massiva il nostro Paese così come la gran parte delle nazioni del mondo.

Agli operatori della sanità, medici infermieri e personale paramedico che ogni giorno, instancabilmente e con grande professionalità, hanno dimostrato impegno e sacrificio per traghettare fuori dalla crisi sanitaria cittadini malati e che avevano contratto il virus, va la più profonda riconoscenza e gratitudine.

Su proposta del regista Ferzan Ozpetek e con l’accordo di 140 tra artisti, sportivi e personaggi del mondo della cultura, è stata sottoscritta una petizione per l’istituzione, tra le ricorrenze solenni della Repubblica, di una “Giornata di festa dei Camici Bianchi“.

La data prevista e proposta è quella del 20 febbraio, un giorno istituito ad hoc ogni anno, per non dimenticare il grande sacrificio degli operatori e onorare il loro lavoro e ringraziarli per aver combattuto instancabilmente la battaglia contro il mostro Coronavirus.

Con la convinzione che tutti si uniranno condividendo la proposta dell’istituzione di una giornata di festa la maggioranza del Consiglio Regionale aderisce all’iniziativa firmando la mozione per la promozione giornata.

Lo sforzo messo in campo in questi mesi da tutte e tutti, pur consapevoli del prezzo altissimo da pagare, deve essere riconosciuto a livello nazionale: a tutte le donne e gli uomini del personale sanitario va il nostro più profondo ringraziamento” – Lo dichiarano in una nota Marco Vincenzi, Marta Bonafoni, Daniele Ognibene, Paolo Ciani, Alessandro Capriccioli e Enrico Cavallari, capigruppo di maggioranza al Consiglio Regionale del Lazio.

