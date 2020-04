Santa Marinella, Fronti e Gaetani: “Poca chiarezza sulla proroga delle concessioni balneari”

Santa Marinella – “Arriva la stagione estiva e assieme alle restrizioni imposte dalla pandemia altri problemi incombono sui gestori delle attività turistico ricettive. Anche se nelle scorse settimane è stato anticipato un intervento allo scopo di fugare ogni dubbio interpretativo sulla proroga delle concessioni balneari, così non è stato, tralasciando completamente questo tema”. Così in una nota stampa l’assessore Roberta Gaetani e il consigliere comunale Fabrizio Fronti.

“È impensabile che ad oggi non si abbiano precise indicazioni – dichiara Fabrizio Fronti – sul regime delle proroghe alle concessioni balneari e che in località che vivono di turismo, come Santa Marinella e Santa Severa, nonostante la stagione estiva sia alle porte, ci sia ancora una completa incertezza sul presente e sul prossimo futuro, a maggior ragione in questo drammatico momento di crisi”.

“Il nostro Sindaco Pietro Tidei – aggiunge l’assessore all’Urbanistica Roberta Gaetani – più e più volte ha chiesto che venga disposta una proroga al 2033 delle concessioni balneari, da ultimo anche durante la sua recente intervista televisiva andata in onda all’interno del Tg regionale dello scorso 19 aprile. Chiaramente mi associo a tale appello, sottolineando che tale proroga andrebbe a consegnare certezze agli operatori economici che esercitano la loro attività attraverso il demanio marittimo”.

“Oltre alla mancanza della proroga però – sottolinea l’assessore Gaetani – non sono stati nemmeno attivati gli atti preliminari alle operazioni di avvio della stagione, come ad esempio i prelievi Arpa per certificare la balneabilità delle nostre coste, quasi tutti fossero presi da una fatale rassegnazione che non possiamo tollerare né immaginare. Per cambiare la mentalità, per acquisire la forza che ci consenta di aggredire anche questa possibile recessione sarebbe auspicabile un rinnovo a lungo termine delle concessioni che permetterebbe agli stessi titolari di progettare interventi a lungo termine, potendo così garantire sempre più servizi di qualità ai tanti fruitori delle nostre belle spiagge”.

“La settimana scorsa è stata anche rinviata dalla Regione Lazio l’apertura della stagione balneare. Ben venga ogni intervento che abbia come scopo il contrasto alla pandemia, nonostante la diminuzione dei contagi. Abbiamo adesso bisogno di segnali e di indicazioni chiare per scongiurare pessime ricadute economiche sulle imprese del settore turistico-ricreativo“.

“L’attenzione dell’Amministrazione e dell’Ufficio demanio su tali questioni – conclude il consigliere Fronti – rimane chiaramente massima, sperando di poter ricevere e dare al più presto notizie positive”.

