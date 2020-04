Schianto all’altezza dei venticinque ponti, un centauro di Gaeta elitrasportato a Roma

Gaeta – Sono da poco passate le 14, quando, sull’Appia, all’altezza dei 25 ponti una macchina e una moto si schiantano sulla strada consortile che conduce verso Sant’Agostino.

A bordo della macchina, una Dacia di colore bianco, una 45enne di Formia, a bordo della Moto Guzzi, invece, un 48enne di Gaeta (si tratta di Vittorio Ciaramaglia, coordinatore della Lega Gaeta e proprietario del bar Avalon). Ad avere la peggio nello schianto, il centauro. Le sue condizioni sono subito apparse serie, con diverse contusioni. Per questo, con un’eliambulanza è stato trasportato in un ospedale della Capitale. Al contrario, a parte lo shock, la donna è rimasta illesa.

Ancora ignote le cause dell’incidente, ora al vaglio dei Carabinieri di Formia. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la donna, alla guida della sua Dacia, stesse provenendo da Formia e stesse cercando di immettersi nella consortile quando, in direzione opposta, sarebbe arrivato il centauro, che l’avrebbe centrata in pieno.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta