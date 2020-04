Tortu: “Felice di tornare in pista, spero sia ripartenza per il Paese”

“Sono davvero felice di poter riprendere gli allenamenti in pista, ma devo ammettere che queste settimane senza poter andare al campo sono state comunque utili per vivere il mio sport in maniera diversa, e per condividere ogni momento della quotidianità con la mia famiglia“. Filippo Tortu commenta così l’ok del Governo alla possibilità, a partire dal 4 maggio, per gli atleti degli sport individuali di poter riprendere gli allenamenti presso i centri sportivi. “Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno – aggiunge Tortu -, per cui ho accolto questo periodo di restrizioni per lavorare su me stesso, non solo con allenamenti differenziati ma anche sotto il profilo psicologico, che per un atleta è uno degli elementi che fanno la differenza“.

“Lunedì prossimo sarà quindi ancor più speciale poter calcare il tartan e ritornare a sentire le sensazioni della pista. Oltre che mio, spero che questo ‘ritorno in pista’ possa esserlo per tutto il Paese“, conclude il primatista italiano dei 100 metri “.

(fonte@ansa.it)(foto@Colombo/Fidal)