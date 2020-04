Blitz al porto di Terracina: scoperti ormeggi abusivi

Terracina – Blitz al porto di Terracina ai tempi del Coronavirus: ieri mattina, infatti, i militari della Guardia costiera sono intervenuti per rimuovere gavitelli e corpi morti sul fondale, posizionati abusivamente da ignoti.

L’operazione, condotta dagli uomini del tenente di vascello Emilia Denaro, rientra in un’attività di generale revisione delle ordinanze di polizia marittima che disciplinano la ripartizione degli specchi acquei, come anche la destinazione della calate e dei moli, dovuta ai lavori di riqualificazione del porto terracinese previsti dalla Regione e dal Comune.

In considerazione della ridefinizione del nuovo piano regolatore portuale, la Guardia costiera deve garantire che non vi siano occupazioni abusive dei tratti di porto destinati all’uso pubblico. Come il caso di ieri.

In considerazione della possibilità di altri casi simili, oltre agli accertamenti per identificare gli autori

dell’illecito, ancora in corso, per poter procedere con la denuncia per il reato di occupazione abusiva di area demaniale marittima, sono stati intensificati i controlli nella zona del porto.

Per la capitaneria, gli ormeggi abusivi non solo limitano la libera fruizione degli spazi pubblici, ma generano anche un mancato introito per l’erario dello Stato, creando, tra l’altro, situazioni di concorrenza sleale verso tutti i gestori che operano nel rispetto delle norme e versano periodicamente i canoni demaniali.

